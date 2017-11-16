«Одесская барби» рассказала, почему люди не могут похудеть

Девушка, обладающая фигурой мечты, никогда не скрывала от своих поклонников и недоброжелателей секрет успеха. Теперь она рассказала, почему у многих не получается похудеть годами.





Объяснение Валерия Лукьянова привела, исходя из своего опыта, что делает довольно часто. По мнению модели и тренера, проблема людей заключается исключительно в их умении думать. Это значит, что они не стараются анализировать программу, которую для них пишут специалисты, просто доверяя им свою судьбу. А после этого они годы проводят в тренажёрных залах, не наблюдая и толики прогресса.





«Живая барби» говорит, что в первую очередь перед похудением необходимо выбрать для себя идеал: человека, который уже добился результатов в целевой для худеющего области и обладает всеми привлекательными человеческими и спортивными качествами. Такая мотивация и советы кумира обязательно сделают своё дело, и результат придёт очень скоро. Однако подписчики девушки задались вопросом, насколько безопасным является такой подход. Ведь все люди разные и одна программа может стать спасением для одного и губительной для другого. На этот вопрос Лукьянова пока не ответила.