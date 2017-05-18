Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян удивили поклонников невероятным сходством

Участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» вызвали сильное удивление у подписчиков. Новая публикация совместной фотографии в Instagram двух красавиц разницей в 19 лет поразила своим невероятными сходством не только одеяний Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян.

Недавно 39-летняя Кортни Кардашьян поделилась совместным сексуальным селфи вместе с 20-летней Кайли Дженнер. На фотографии знаменитости одели белые мужские рубаки и, чтобы добавить образу привлекательности, оголили свои плечи и зону глубокого декольте. Подписчики удивились невероятному сходству участниц реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Они заметили, что Кортни, несмотря на разницу в 19 лет, выглядит одногодкой своей 20-летней сводной сестры Кайли Дженнер.

Знаменитости сотрудничают вместе, продвигая свою линию косметики KOURT X KYLIE. Недавно они вновь порадовали фанатов совместной фотографией, которая была снята с целью рекламы новой линии косметики. На фотографии сёстры изображены в белых купальниках, а искусный макияж придал их взгляду больше страсти и притягательности.





Другой снимок, который натолкнул поклонников на мысль о том, что Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян сильно похожи, был опубликован на странице Кайли с целью поздравить своего любимого партнёра по бизнесу. На фото красавицы были запечатлены в бежевых купальниках, а сексапильные позы звёзд завораживают своим великолепием.