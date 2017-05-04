Дочь Ренаты Литвиновой снялась для российского Vogue

Недавно Рената Литвинова выложила в своем микроблоге фотографию своей дочери Ульяны Добровской из новой fashion-съемки. Фанаты актрисы пришли в восторг, когда увидели ее 17-летнюю дочь с ярким макияжем.

Ульяна Добровская приняла участие в фотосессии в честь 5-летия известного бренда Dzhanelly Jewellery. Снимки с фотосессии, на которых юная дочь Ренаты Литвиновой примерила на себе ювелирные украшения, появились в российской версии журнала Vogue. А сегодня, 27 апреля, мать девушки поделилась со своими подписчиками кадром со съемок Ульяны в Instagram. На фото девушка позирует в свитере изумрудного цвета и сережках с бриллиантами. Для того, чтобы подчеркнуть образ юной модели, ей сделали насыщенный яркими красками макияж и небрежную укладку.

Подписчики Ренаты оставили очень много восторженных отзывов под выложенным фото. Они были слегка удивлены, потому что привыкли видеть девушку без макияжа, а также сказали о том, что Ульяна в этом образе получилась старше, чем есть на самом деле. Хотя ее красота и правда была просто на высшем уровне.