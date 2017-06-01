Мужа супермодели Эмили Ратажковски папарацци застукали с другой моделью

Мужа супермодели Эмили Ратажковски подозревают в измене со Сьюки Уотерхаус, которая тоже работает в модельном бизнесе. Себастьяна Бир-Маккларда заметили на улице вместе с Сьюки Уотерхаус. СМИ говорят о том, что они вели себя совсем не по-дружески.

В феврале 2018 года известная супермодель Эмили Ратажковски ошарашила своих поклонников новостью о том, что они с Себастьяном Бир-Макклардом заключили официальный брак. Вся суть в том, что до этого всем было известно о ее отношениях с Джеффом Магидом, а о разрыве с ним никаких новостей не было.

Однако в пользователи интернета начали подозревать нового мужа модели в том, что он ей изменяет со Сьюки Уотерхаус. Недавно в сети появились фотоснимки, на которых Себастьян обнимается со Сьюки Уотерхаус возле машины, после чего пара села в свой автомобиль и уехала. При этом на фото видно, что Себастьян снял обручальное кольцо.

В то же время о Сьюки Уотерхаус известно, что ее постоянно замечают все с новыми особями мужского пола. В самом начале этого года все думали, что у нее есть романтические отношения с Дареном Аронофски. Однако спустя какое-то время модель объявила о том, что встречается с Диего Луной, актером из Мексики.