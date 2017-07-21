Актёры сериала «Счастливы вместе» изменились до неузнаваемости

На своей странице в социальной сети актриса Наталья Бочкарёва, которая сыграла в сериале «Счастливы вместе» Дашу Букину, опубликовала совместную фотографию с бывшими коллегами по ситкому. Подписчики отметили, что актёры внешне очень сильно изменились.

На снимке, помимо самой Натальи, запечатлены только два актёра из сериала, что вызвало недовольство у поклонников. Рядом с Бочкарёвой находятся Виктор Логинов, сыгравший Гену Букина и Юлия Захарова, отметившаяся ролью Лены Полено. Поклонники упомянули, что внешне артисты изменились до неузнаваемости, но возраст их украшает.

Пользователи интернета попросили Наталью сделать фото с другими коллегами по сериалу «Счастливы вместе». Они также поинтересовались у неё насчёт того, планируется ли возобновление сериала. С момента последнего выпуска, 2013 год, прошло много времени и поклонники соскучились по семье продавца обуви и хотят увидеть продолжение истории.