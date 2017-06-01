Поклонники Ксении Собчак считают кумира кукушкой и плохой женой

Частые публикации Ксении Собчак на странице в социальной сети стали вызывать недовольство её подписчиков. Увеселительные одиночные фотографии звезды без сына и мужа побудили поклонников назвать её кукушкой и плохой женой.

После того, как Ксения Собчак принимала активное участие во время президентских выборов, она заполнила свою ленту фотографиями с "бесконечного" отпуска.

Теперь новая фотография из Европы вызвала у подписчиков волну негодования. Они начали упрекать Ксению Собчак в том, что она проводит мало времени с мужем, и из-за этого он «недолюбленный». А также обратили внимание на отсутствие фотографий её сына на кадрах из путешествий, что послужило поводом назвать звезду кукушкой.

Однако истинной целью новой публикации на странице Ксении было сообщение о том, что уже открылся сезон летних террас и можно вновь собираться вместе с друзьями теплыми вечерами.

Однако хейтеры Ксении Собчак не стали развивать данную тему, а начали упрекать её не только в том, что она плохая мать и жена, но также в расточительности и хвастовстве.