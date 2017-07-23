Эми Шумер призналась в том, что шутки об изнасиловании во сне это далеко не шутки

Недавно знаменитая актриса Эмми Шумер побывала в гостях у Опры, где рассказала о том, как ее изнасиловали во сне.

Актриса призналась в том, что ее шутки в собственных стендап-шоу о потере девственности во сне, возможно, не такие уж и шутки. В каждой шутке, как говорится, есть доля правды. Вот и Шумер, когда писала сюжеты шуток, опиралась на собственный опыт. По мнению Шумер, в большинстве случаев женщины подвергаются сексуальному насилию со стороны тех, кого они хорошо знают.

Эми рассказала о своих чувствах после совершенного над ней насилия. Она потеряла девственность, когда находилась в бессознательном состоянии. Девушка спала, когда ее бойфренд совершил этот мерзкий поступок. Актриса рассказала о том, что когда с ней это произошло, она всячески пыталась оправдать парня, хоть и понимала, что то, что он совершил не является нормальным. Она не давала на это согласие. В своих шоу комедийная актриса постоянно напоминает зрителям о том, что таких действий во время сна делать нельзя. Актриса искренне надеется, что хоть кто-нибудь запомнит ее слова и не совершит злодеяние.

Эмми Шумер не только выступает в комедийных шоу, она также работает актрисой и пишет сценарии к фильмам. В 2018 году вышел в прокат новый фильм с названием «Красотка на всю голову», в котором актриса сыграла главную роль. Фильм вошел в топ бокс-офиса по итогам стартовой недели.