У умершего неделю назад диджея Avicii была девушка и сын

Диджей Avicii при жизни держал в тайне от СМИ подробности о своей личной жизни, однако после его смерти стало известно, что у Тима Берглинга была семья. У диджея была девушка, с которой он воспитывал сына.

28-летний Тим Берглинг, которого все знали как известного диджея Avicii, умер неделю назад. Его нашли мертвым 20 апреля во время отпуска в Омане. Семья известного диджея считает, что он мог сам наложить на себя руки. О его смерти писали в своих микроблогах музыканты со всего мира. При жизни Тим успел найти много друзей среди своих коллег по музыкальному творчеству. Однако о его личной жизни мало что было известно. Парень предпочитал не афишировать свою личную жизнь, а в особенности не разглашать подробности широкой общественности.

Как оказалось, у Тима была семья. Недавно его девушка Тереза Качерова написала прощальное письмо Тиму, которое кажется довольно искренним и болезненным. В письме девушка пишет о том, что хотела убедить парня в том, что их будущая дочь должна была носить имя Серафина. К тому же в письме так же упоминается о том, что Avicii начал делать татуировку на лице, где должно было появится лицо, которое бы напоминало его возлюбленную, Терезу.

Вместе с Терезой Тим воспитывал сына. Он был не от него, но Тим воспитывал его как родного. Тереза Качерова рассказала о том, что она старалась сохранить их отношения с диджеем в секрете до тех пор, пока не забеременеет, однако в этом уже нет смысла.

Тереза так же опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлены прекрасные моменты, которые пара провела вместе с маленьким Лукасом. Тим Берглинг проводил очень много времени с Терезой и ее сыном. Он помогал ей в воспитании Лукаса, укладывал мальчика спать и приезжал на совместные праздники. Тереза и Тим планировали завести совместного ребенка, однако этим планам не суждено было сбыться.

Известно, что Тереза работает моделью в Чехии. С Avicii они познакомились благодаря ее связи с миром музыки. Как-то раз она снялась в клипе группы Maroon 5 на песню Maps.

Тереза так же заявила прессе, что в их отношениях присутствовала еще одна женщина, которую зовут Мориа.