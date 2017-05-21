Фильм с участием Безрукова будет показан на "Кинотавре"

Известный российский актёр Сергей Безруков поспешил обрадовать своих поклонников. Он рассказал, что кинолента «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл», в которой он принял участие, будет представлена на «Кинотавре».

На своей странице в Instagram Безруков отметил, что это очень важный момент для фильма. Это подчеркивает факт того, что ленте доверяют и уделяют внимание. Фильм рассказывает об истории некогда талантливого гитариста, который столкнулся с рядом трудностей в жизни. Сергей считает, что участие «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл» на кинофестивале является не только важным событием для тех, кто был задействован на съемках, но и для зрителей.

Поклонников Сергея интересует вопрос о том, когда же состоится премьера фильма и они смогут посмотреть на новинку с их любимым актёром. Они поздравили Сергея со столь значимым событием для фильма, и пожелали успеха на кинофестивале. Подписчики уверены, что лента будет приятна к просмотру и вызовет у них положительные эмоции.