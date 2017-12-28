В Австралии нашлась девушка-двойник невесты принца Гарри

Зарубежные СМИ нашли в Австралии девушку, которую с уверенностью можно назвать двойником невесты принца Гарри. 28-летняя Стефани Мюррей настолько похожа на экс-актрису Меган Маркл, что к ней часто подходят на улицах с просьбой сфотографироваться.

По словам Стефани Мюррей, ее сходство с Меган Маркл стали замечать еще в 2011 году, когда в Австралии начали показывать сериал с участием невесты принца Гарри. Ее часто могли останавливать на улицах и просить автографы.

Теперь же, когда Меган Маркл стала еще более популярной, у девушки из Австралии нет отбоя от прохожих. Двойник невесты принца Гарри работает в магазине, где продается спортивная одежда. Посетители часто подходят к девушке и спрашивают, как обстоят дела со свадьбой с членом королевской семьи. Многие даже стараются сделать рядом с ней фото, часто даже не предупреждая Мюррей об этом.

Сама Стефани Мюррей не отрицает своей похожести на Меган Маркл. Она считает, что имеет с невестой принца Гарии много общих черт. Однако, утверждает Мюррей, у Маркл более аккуратная форма носа, чем у нее. Сейчас девушка-двойник невесты принца Гарри пользуется популярностью у прохожих, помимо этого, она уже получила предложение сняться в реалити-шоу.