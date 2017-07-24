Мария Максакова призналась в зависимости от «сказочного пространства» Украины

Оперная певица Мария Максакова, которая из России переехала в Украину, рассказала о своей зависимости от «сказочного пространства», окружившего ее в стране. Максакова отметила гостеприимство, талант и интеллект, присущий Украине, рассказав о своих впечатлениях после 2 лет жизни в Киеве.

В 2016 году Мария Максакова и ее супруг Денис Воронков выехали из России и переехали жить в Украину. Экс-парламентарий Воронков рассказывал, что причиной его отъезда из России является незаконное и несправедливое уголовное преследование. В Украине он получи гражданство, в российские правоохранители объявили его в федеральный розыск. В марте того же года его застрелили, а Максакова отказалась возвращаться в Россию.

По словам Марии Максаковой, в Украине ей очень нравится. Она уже выучила украинский язык и просит всех своих знакомых говорить с ней исключительно на государственном языке Украины. Помимо украинского, оперная дива владеет еще 5 языками, Максакова знает русский, итальянский, французский, английский и немецкий языки.

Мария Максакова утверждает, что у нее уже появилась зависимость, сравни наркотической. Оперная певица зависима от украинского колорита и красоты страны. Максакова отмечает, что ей удалось совершить много путешествий по украинским городам. Теперь она знает несколько украинских блюд и с радостью их готовит. Максакова любит варить украинский борщ и запекать сало. Рецепт сала она узнала в Полтаве, там ей его рассказал продавец на рынке.