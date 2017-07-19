В ответ на слухи о беременности Нюша показала откровенные снимки в бикини

Певица Нюша, вокруг которой ходят слухи о ее беременности, решила негласно ответить на вопросы своим поклонникам и разместила в своем Instagram-аккаунте снимки в бикини. На фотографиях Нюша позирует в откровенном купальнике, демонстрируя пользователям идеально-плоский живот.

Уже несколько недель в Сети ходят слухи о том, что певица Нюша беременна. В подтверждение этому даже появлялись ролики, на которых, якобы, виден округлившийся живот звезды. Сама Нюша и ее супруг не комментировали подобных слухов, оставляя поклонникам пространство для фантазий и домыслов.

Теперь же, пользователи бурно обсуждают снимки Нюши в купальнике, которые она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На них певица запечатлена в ярком бикини, которое не скрывает тела Нюши и не скрадывает живота.

Поклонники отметили, что у певицы идеально-плоский живот, а все слухи о беременности, по-видимому, являются лишь домыслами. В комментариях поклонники пишут Нюше комплименты и хвалят певицу за ее стройное тело.

Некоторые предположили, что снимки могут быть старыми, а сейчас появились лишь ради отвлечения внимания. Другие же признают возможность вброса информации и призывают Нюшу не обращать внимания на «любопытных».