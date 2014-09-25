Джессику Симпсон считают беременной из-за лишнего веса

После того, как в сети появилось фото, на котором у Джессики Симпсон видно большой живот, в сети появились слухи о том, что Джессика, видимо, ждет третьего ребенка. Однако представитель звезды развеял эти слухи. Актриса склонна к полноте и не может или не хочет сбросить лишний вес.

Знаменитостям постоянно приходится каждый день заботится о себе и о своей фигуре, чтобы выглядеть на высоте на каждом фотоснимке. Однако Джессике Симпсон уже 37 лет, а в таком возрасте уже бывает сложно избавиться от лишнего веса, имея при этом двоих детей. Знаменитая блондинка прославилась не только как актриса, но еще и как певица, дизайнер и телеведущая. Каждый день наполнен разнообразной работой и возможно ей сложно даже выделить время для заботы о себе. В 2017 году Джессика очень сильно прибавила в весе. Настолько, что теперь ее сравнивают с беременной.

Недавно певицу сфотографировали папарацци, когда она появилась на улице Нью-Йорка. Фотографии моментально попали в интернет, где юзеры сразу же присмотрелись к размеру живота популярной актрисы. Так и поползли слухи о третьей беременности Джессики. Поклонники начали писать поздравления телеведущей и оставлять комментарии в ее микроблоге. Сама Джессика никак не отреагировала на это. Однако ее представитель принялся развеивать слухи, которые появились ниоткуда.

Представитель телезвезды рассказал о том, что Симпсон просто снова немного прибавила в весе. У нее постоянно скакала стрелка на весах. Когда она была беременна, певица с большой скоростью набирала лишние килограммы, которые потом не могла сбросить. А после того, как ненавистные килограммы ушли, Джессика начинала походить на качка из-за долгих тренировок. Нормальную фигуру певице сложно удержать, поэтому золотая середина если и находится, то только на некоторое время.