Екатерина Климова жестко раскритиковала женщин в возрасте за нежелание за собой следить

Актриса Екатерина Климова, которой в январе исполнилось 40 лет, раскритиковала женщин после 30-40 лет, которые не следят за своей внешностью. По мнению Климовой, после 40 лет женщины «уже не нужны природе» и им остается лишь делать так, чтобы мир их не «отторгал».

Екатерина Климова не стесняется своего возраста и не боится показывать свои фотографии без макияжа. У актрисы 4 детей, она счастлива в браке с Гелой Месхи и утверждает, что не имеет опасений на счет «угасания» своей внешности.

Актриса рассказала, что в молодости ей советовали сделать пластические операции, но она отказывалась и сохранила себя «настоящей». Климова спокойно воспринимает каждый год своей жизни и даже не боится, что ее начнут сравнивать с ее взрослой дочерью. По словам актрисы, женщинам стоит за собой следить и принимать свой возраст адекватно.

Климова заявила, что после 40 лет женщины «уже не нужны природе», так как они, по сути, уже выполнили свои функции – родили детей и обрели профессию. С наступлением такого возраста, уверенна актриса, женщинам остается лишь жить и стремиться к тому, чтобы мир их «не отторгал».

Екатерина Климова считает, что некоторые женщины не уважают себя, отказываясь от ухода за внешностью. Актриса не приемлет, когда 30-летняя женщина имеет седину и не красит волосы. По словам Климовой, если даже нет денег на салон красоты, то женщина может хотя бы купить краску и покрасить волосы самостоятельно. Актриса уверена, что даже при малых вложениях и тратах любая женщина может выглядеть красивой.