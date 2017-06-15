Стали известны подробности задержания "Охотника за Аллой Пугачевой"

Через 30 лет после задержания Анатолия Нагиева, который в конце 1970 годов преследовал известную певицу Аллу Пугачеву, чтобы изнасиловать ее и убить, стали известны подробности всей этой истории.

Как сообщают СМИ, парня начала привлекать Пугачева еще в 17 лет, когда он находился в колонии за изнасилование. В колонии ему разрешили пользоваться радиорубкой. Так он впервые и услышал голос звезды эстрады. Буквально каждый день парень рассматривал фотографию певицы и слушал ее песни. Парень был просто одержим мыслью о том, что хочет увидеть Аллу. В итоге, сразу после выхода из колонии он поехал за ней в Москву.

В полиции сообщают, что Нагиев собирал досье на Пугачеву. Он в точности знал ее расписание гастролей и распорядок дня. Знал что и когда она делает и приходил на все ее концерты. Однако на то, чтобы сблизится с певицей маньяку понадобились месяцы.

Как-то раз он зашел в гримерную певицы. Он был довольно-таки прилично одет, подарил Алле цветы, осыпал ее комплиментами и предложил встретится. Звезда эстрады согласилась на встречу и дала ему визитку, на которой был написал ее адрес. Однако на еще большее сближение парню пойти не удалось. Он поджидал Аллу у ее подъезда, а когда она приехала домой и зашла в лифт, Нагиева остановила консьержка и момент был упущен.

Стало известно, что после этого Анатолий нагиев изнасиловал и убил двух проводниц и пассажирок, а все четыре трупа выбросил в окно. Полиции парень рассказал о том, что в каждой своей жертве он видел Пугачеву. Следствие смогло вычислить преступника по кольцу, которое было снято из руки одной из жертв. Нагиев сдал его в ломбард, после чего его и задержали.

В августе 1981 года Нагиева должны были расстрелять, но ему удалось сбежать. Однако через какое-то время его все же убили при задержании.