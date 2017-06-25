Фанаты Башарова раскритиковали "траурное" платье его супруги на закрытии ММКФ

Супруга известного 43-летнего актера Марата Башарова Елизавета неожиданно для многих появилась на закрытии ММКФ. Обычно она не посещает такие мероприятия, однако даже в этот исключительный раз фанаты актера раскритиковали ее за "траурное" платье.

В сети обсуждают образ супруги популярного российского актера Марата Башарова. Несколько лет назад он нашел свою любовь в некой Елизавете. Женщина не является публичной личностью и трудится в сфере экономики. Обычно она не посещает с супругом светские рауты, однако накануне согласилась присутствовать на церемонии закрытия Московского международного кинофестиваля. Но даже в такой необычный вечер она не смогла угодить поклонникам творчества своего мужа, которые раскритиковали ее, назвав платье, в которое она была облачена, "траурным".

Платье действительно было не совсем обычным. Полностью черное, оно было украшено объемными розами того же цвета. На ногах супруги Башарова красовались черные босоножки с рюшками, однако пользователи сети посчитали, что они не подходили к тяжелому образу, так как, по их мнению, более уместным здесь были бы закрытые туфли. Комментаторы посчитали, что женщине следовало выбрать более легкий стиль, который бы ее не старил.