«Уже шеи не видно!»: располневшего Баскова приняли за «тучную» женщину

Пользователи Сети раскритиковали певца Николая Баскова и назвали его «располневшим». По мнению комментаторов, Басков похож на женщину, а из-за его «толстого» лица уже «не видно шеи».

Как отмечают пользователи, Николай Басков значительно прибавил в весе, но старается это скрыть. В своем Instagram-аккаунте он публикует лишь те фотографии, на которых ему удается выбрать удачный ракурс или же использовать фотошоп.

На снимках с мероприятий, состоявшихся в марте и апреле этого года, Басков выглядит не так привлекательно, как на фотографиях со своего аккаунта. Пользователи стали утверждать, что из-за прибавки в весе у Баскова уже «не видно шеи», а некоторых снимках он и вовсе похож на «тучную» женщину.

Сам Басков никак не комментирует свои изменения в весе, оставляя этот вопрос открытым. Пользователи и преданные поклонники Баскова просят певца заняться своей внешностью и начать худеть. По мнению комментаторов, фотошоп и ракурсы не спасут певца, так как его «реальный размер лица» можно увидеть на снимках с мероприятий и на концертах.