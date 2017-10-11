В поющую под фонограмму Шурыгину бросили живую курицу

Диана Шурыгина, известная своим участием на телешоу в образе «изнасилованной» жертвы, решила покорить мир шоу-бизнеса в роли певицы, но петь вживую ей пока не удается. На презентации песни в Шурыгину бросили живую курицу, инцидент закончился дракой и скандалом.

26 апреля в московском ресторане «Гладиатор» проходил концерт, на котором выступали Пьер Нарцисс, Александр Песков, Евгений Осин и многие другие звезды, которые еще остаются «на слуху», но уже не так популярны. Среди этих звезд была и Диана Шурыгина, которая планировала презентовать свою песню.

Свою композицию Шурыгина исполняла с Сашей Актом – известным ди-джеем «Дождиком» и автором хита прошлых лет «Почему же». На мероприятие Диана Шурыгина приехала со своим супругом Андреем Шляпиным. Поначалу начинающая певица была в хорошем настроении и с нетерпением ждала выступления.

Однако, почти в самом начале песни, лишь Диана Шурыгина поднесла ко рту микрофон, случилось непредвиденное. Незнакомец бросил в поющую под фонограмму Шурыгину живую курицу. Скандальная звезда прекратила делать вид, что поет, но фонограмма продолжала звучать. Муж Шурыгиной набросился на провокатора и завязалась драка. Потасовка стала поводом для вызова милиции, а сама Шурыгина заявила, что бросившему в нее курицу мужчиной нужно вызывать скорую помощь, так как он «больной».