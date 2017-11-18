Бьянка подогрела слухи о своей беременности

Бьянка немного подогрела слухи о своей беременности, выложив в Instagram фото с яйцами в гнезде. Фанаты Бьянки решили, что это был намек на скорое пополнение в семье. Недавно стало известно о том, что певица скоро выйдет замуж.

Зимой 2018 года Бьянка объявила о своей помолвке с Романом Безруковым. Первыми об этой новости узнали ее подписчики в Instagram. Именно с ними певица поделилась фото, где на ее хрупкой ручке красувалось обручальное кольцо.

Эта новость не стала неожиданностью для поклонников Бьянки, так как она часто публиковала в Instagram фото со своим возлюбленным. Наоборот, все ее фанаты искренне ждали когда же Роман сделает предложение. И вот, зимой это свершилось.

Бьянка и Роман встречаются уже больше года и планируют завести семью. Сегодня певица сделала небольшой намек своїм фанатам, выложив в сеть на своей странице, опубликовав фото с куриними яйцами. Этот снимок вызвал очень много комментариев, в которых встречались и слова о том, что Бьянка ждет ребенка.