The Weeknd снова выбрал в девушки бывшую Джастина Бибера‍

В сети распространяются слухи о том, что 28-летний канадский рэпер The Weeknd (Эйбел Тесфайе) встречается с еще одной бывшей подружкой 24-летнего американского певца Джастина Бибера. Новая пассия рэпера - 24-летняя модель из США Шантель Джеффрис.

В последнее время было не совсем понятно, что происходит в личной жизни всемирно известного рэпера канадского происхождения The Weeknd. Ему приписывали множество романов, однако ни один из слухов он не подтвердил. Однажды его заметили вместе со жгучей моделью-брюнеткой Шантель Джеффрис, однако после этого он появлялся на публике с другой. Его спутницей на мероприятии в тот раз стала бывшая девушка Белла Хадид. Поклонники пары были уверенны, что они снова сойдутся, однако этого не произошло.

Тем не менее, все это было забыто после того, как Эйбела Тесфайе снова заприметили с Джеффрис. Инсайдеры говорят, что знаменитости уже долгое время поддерживают хорошие отношения, однако теперь решили выйти на новый уровень общения.

Ранее портал "Версия. Инфо" сообщал о рейтинге Forbes, который выделил самым дорогих молодых знаменитостей 2017 года. На первое место журнал поместил исполнителя The Weeknd, который за минувший год заработал порядка 92 миллионов долларов. Немного ниже него поставили Джастина Бибера с его 83 с половиной миллионами долларов.