"Его удерживают": Цымбалюк-Романовская о причинах госпитализации Джигарханяна‍

Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась о причинах госпитализации Армена Джигарханяна‍. Она считает, что ее экс-супруга насильно удерживают и не следят за его здоровьем, а отсюда и идут все проблемы, ведь артист уже не впервые попадает в больницу.

Накануне СМИ сообщали неприятные новости о том, что состояние здоровья известного 82-летнего актера театра и кино Армена Джигарханяна‍ резко ухудшается. По этим причинам он попал в больницу, где и находится на сегодняшний момент. Корреспонденты одного из отечественных изданий решили выяснить, что по этому поводу известно его бывшей законной жене Виталине Цымбалюк-Романовской. Пианистка любезно ответила на заданный вопрос.

Экс-супруга Джигарханяна‍ призналась, что по поводу его госпитализации имеет очень скудный объем информации, не намного отличающийся от того, что известно всем. Тем не менее, Цымбалюк-Романовская считает, что проблемы со здоровьем у артиста возникли из-за недостатка ухода за ним. Пианистка высказала предположение, что его насильно удерживают и прячут, однако должного ухода не предоставляют. Между тем, он ему крайне необходим, ведь он имеет проблемы с сердцем, а также страдает от сахарного диабета.