СМИ: Виктория Боня закрутила роман с сыном арабского шейха

СМИ утверждают, что Виктория Боня, которая порядка года назад рассталась с отцом своей дочери Алексом Смерфитом, «крутит» роман с наследным принцем Дубая. Поводом для слухов стал ее недавний снимок в Instagram-аккаунте, который после этого оказался заблокированным.

Виктория Боня часто посещает Монако. Там она гуляет со своей 6-летней дочерью Анджелиной и делает снимки, которыми потом делится в Instagram. Среди недавней серии фотографий с отдыха пользователи заметили снимок, на котором Боня позирует рядом с темноволосым мужчиной. В описании она шутливо написала вопрос о том, кто же этот мужчина.

Пользователи сразу же выяснили, что загадочным незнакомцем является сын арабского шейха, наследный принц Дубая. Мужчина по имени Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум – один из самых завидных женихов мира, его состояние настолько велико, что многие просто предпочитают е озвучивать такие цифры вслух.

В комментариях под снимком Бони многие отметили, что та «не теряет времени». Некоторые даже отметили, что нет ни одной девушки, которая могла бы отказать принцу. Сама Боня не комментирует свой снимок, оставляя пользователям возможность пофантазировать. Не так давно Виктория Боня буквально пропала из Instagram, ее основной аккаунт взломан или заблокирован, некоторые даже решили, что это случилось из-за обилия рекламы и нечестных розыгрышей.