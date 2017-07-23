«Скажите мне это в лицо!»: Ольга Бузова во время визита в Волгоград хотела встретиться со своими хейтерами

Певица и звезда «Дом-2» Ольга Бузова посетила со своим концертом Волгоград, там она хотела встретиться с теми людьми, которые пишут ей негативные комментарии. По словам Бузовой, она хотела услышать всю критику «в лицо» и ждала от хейтеров аргументы.

Ольга Бузова ведет не только свой профиль в Instagram, она снимает свою жизнь на камеру и делится моментами со своими поклонниками на YouTube. В очередном видео она рассказала, что в Волгограде, куда она приезжала на концерт, ей хотелось увидеться с теми, кто пишет ей негативные комментарии.

По словам Бузовой, она хотела бы увидеть тех известных личностей или обычных пользователей, которые критикуют ее в Сети. От своих хейтеров певица желала того, чтобы они «в лицо» высказали ей критику, но подкрепили ее аргументами.

Бузова отметила, что если ей не нравятся сырники, то она это может аргументировать. Свою нелюбовь к сырникам она пояснила тем, что в детстве ее отец дал ей это «протухшее» блюдо и она отравилась. Примерно также Бузова хотела услышать от хейтеров аргументы на счет ее критики.

В Волгограде Бузову встретило множество ее фанатов. Даже новая песня «Тоже музыка», которая вышла совсем недавно, уже успела полюбиться поклонникам и те знали ее слова наизусть.