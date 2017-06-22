Телеведущая Дана Борисова отмечает год трезвости

Телеведущая Дана Борисова, которая долгое время вела борьбу с наркотической зависимостью, отмечает свою первую годовщину трезвости.





Дана Борисова стала примером для многих россиян, в первую очередь для женщин, которые отчаялись вырваться из постоянно «хмельной» жизни. С момента возвращения Борисовой в Россию после лечения в Таиланде её то и дело преследовали неудачи. Чаще Дане отказывали только из-за прошлого, которое было долго одурманено препаратами. Кроме того, за этот год её несколько раз обвиняли в срывах, пиаре, создании «чистого» имени на отношениях с дочерью и многом другом.



Зачастую такой моральный прессинг возвращает некогда зависимых людей к прежним привычкам, но поклонники замечают прогресс. Дана Борисова занялась своей внешностью, меньше редактирует фотографии и больше демонстрирует свою естественную красоту. Несмотря на то, что официальный год наступает через три дня, для Борисовой именно сегодняшний день является знаковым. Женщина поблагодарила маму, Андрея Малахова и других близких людей за поддержку и выразила надежду отметить этот праздник ещё не один раз.