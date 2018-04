Бейонсе, Пабло Пикассо и другие: Какие ритуалы для привлечения успеха проводят мировые знаменитости

Как показывает практика и социальные сети популярных артистов, чем успешнее человек, тем больше ритуалов он имеет в арсенале. Исключениями не стали и исторические личности.





Сборник причудливых особенностей звёзд создала американский карикатурист Эллен Вайнштейн. Её книга под названием “Recipes for Good Luck: The Superstitions, Rituals, and Practices of Extraordinary People” («Рецепты привлечения удачи: Суеверия, ритуалы и практики выдающихся людей») собрала на своих страницах способы, которыми известные личности зазывали в свою жизнь успех.



Кроме того, там также содержатся истории о том, как эти известные люди борются с волнением. Например, Бейонсе перед выходом на сцену занимается растяжкой, читает молитву и целый час проводит наедине с любимыми песнями, чтобы успокоиться. Сальвадор Дали носил с собой кусок коряги, чтобы отвадить злые силы от своей удачи, а испанский художник Пабло Пикассо всеми силами старался сохранить свою целостность, не выбрасывая старую одежду и волосы.