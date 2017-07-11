Гарик Харламов показал, как происходит озвучивание фильма "Псы под прикрытием"

Гарик Харламов озвучивает одного из персонажей кинофильма «Псы под прикрытием», который будет представлен зрителям России в конце марта. Он поделился видеозаписью, на которой показал, как проходит этот процесс.

На своей странице в Instagram Гарик рассказал, что озвучивает пса-полицейского Макса в фильме «Псы под прикрытием». Харламов отметил, что кинолента очень весёлая и прекрасно подходит для семейного просмотра. «Тихо, вы слышите? Злодейская лодка», - говорит в ролике юморист, озвучивая главного четвероного персонажа фильма. На видеозаписи показан небольшой отрывок из киноленты, на котором видно Макса и трёх голубей.

Поклонники полагают, что рекомендации Гарика к просмотру стоит взять в учёт и ознакомиться с фильмом. Многие ожидают, что «Псы под прикрытием» придётся им по вкусу. Фанаты восхитились таланту Харламова, который и шутить успевает, и героев в фильмах озвучивать. Для тех, кто хочет более близко ознакомиться с тем, как Гарик озвучил пса Макса, в Сети доступен трейлер к фильму.