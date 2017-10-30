Телеканал "Пятница" уличили в обмане участников своих шоу

В Сети рассказали о том, к каким уловкам прибегает редакция телеканала «Пятница». От участников телепередач условия съемок срываются до последнего момента.

Пользователь Сети рассказал на своей странице в Instagram о том, как чуть не стал участником телепередачи «Ревизорро». К организаторам праздников в Анапе обратились из редакции канала «Пятница», предложив снять сюжет об их городе. Автор уточнил, что никакой оплаты за участие в съемках им не предлагали. На вопросы о том, что требуется от участников, редакция отвечала уклончиво и неохотно. Обещая двухдневное проживание в 5-звездочном отеле, и что основной задачей будет рассказать о красивом курорте.

25 апреля стало известно, что передача, в которой примет участие автор – «Ревизорро». Он уточнил, что ничего против подобных телешоу не имеет, но удивил факт того, что канал скрывает то, чем придётся заняться участникам во время съемок. У автора не возникло желания помогать в разоблачениях тем, кто сам использует нечестные методы для создания передачи.