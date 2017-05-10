56-летняя Роза Сябитова вернет девственность ради своего молодого возлюбленного

Ведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова решила порадовать своего возлюбленного в их первую брачную ночь, для этого 56-летняя женщина готова лечь под нож хирургов. Сябитова призналась, что ради своего молодого жениха она сделает интимную пластику и восстановит девственность.

Не так давно Роза Сябитова откровенно рассказала в своем Instagram о менопаузе. По словам «главной свахи России», к таким изменениям в женском организме нужно быть готовой, тогда справиться с симптомами менопаузы можно справиться гораздо легче. Теперь Сябитова решила поговорить на еще более личную тему, ведущая хочет сделать интимную пластическую операцию, о чем без стеснения рассказала журналистам.

По словам Розы Сябитовой, она собирается выти замуж за своего молодого возлюбленного, который, как и она, является татарином. Мужчина, который станет мужем ведущей, проживает на Кипре и ведет бизнес, связанный с недвижимостью. Сябитова заявила, что хочет порадовать своего мужчину в их первую брачную жизнь. Для этого она сделает гименопластику – операцию по восстановлению девственности.

Ради своего возлюбленного Сябитова готова решиться даже на интимную пластическую операцию. Помимо этого, Сябитова рассказала, что ее будущий муж вполне адекватно относится к ее снимкам в купальнике. Сама она выдвинула своему избраннику одно требование, мужчина не должен общаться с прессой. По словам Сябитовой, она не будет терпеть, если на ней решат «пиариться» или зарабатывать деньги.