Фанаты Волочковой пришли в ужас от вида ее ног

Поклонники известной балерины Анастасии Волочковой пришли в ужас от вида ее изувеченных ног. Волочкова хотела заработать на своих изуродованных от ежедневных тренировок ногах и прорекламировать пуанты, но нарвалась на критику со стороны своих подписчиков.

Из-за мучительных тренировок, ноги балерины без пуантов выглядят, если сказать мягко, «покалеченными». Обычно Волочкова выкладывает в сеть фотографии, от которых у некоторых просыпается дикая зависть, однако недавно балерина решила напомнить своим фанатам, какой все-таки большой ценой она заплатила за всю ту роскошь, в которой сейчас живет.

Бывшая прима Большого театра изнуряет себя тренировками. И хотела заработать на виде своих измученных ног, а вместе с тем показать пуанты, которым бы не помешала реклама. Однако внимание фанатов привлекли не пуанты, а состояние ног экс-примы.

Поклонники поначалу находились в шоке, а после выразили свое недовольство в комментариях, где обсудили и размер ступней, и их форму, да и заработанные мозоли. Если некоторые просто посочувствовали Волочковой, то были и такие, кому эти фотографии показались отвратительными.