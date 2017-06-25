Вице-мисс России Решетова рассказала, какая у неё талия после романа с Тимати

Известная российская модель и первая вице-мисс России Анастасия Решетова, которую также многие знают как невесту рэп-исполнителя Тимати, опубликовала на своей странице в социальной сети данные о своих параметрах. Подписчики были очень удивлены показателям.

Модель по пунктам описала охват груди, талии, бёдер, свой рост и вес. Как оказалась, Решетова весит всего лишь 58 килограмм при росте в 180 сантиметров. Другие её параметры равны 91-60-100 сантиметрам, что является близким к идеалу. Как заметно по самому снимку, Анастасия старается держать себя в форме и занимается физическими упражнениями.

В комментариях подписчицы разделились во мнениях по поводу фигуры Решетовой. Одни хвалили девушку за старания и прекрасный внешний вид. Другие отмечали, что с её фигурой не всё так идеально, как должно быть у фотомодели. Они настаивали на том, что Анастасии следует больше следить за собой и своими параметрами.