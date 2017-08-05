48-летняя Анжелика Варум поразила фанатов своим внешним видом

Популярная певица Анжелика Варум удивила поклонников своей формой. Также 48-летняя звезда поделилась секретом прекрасного внешнего вида.





Анжелика Варум продолжает удивлять фанатов своим нежеланием стареть. В социальной сети исполнительница поделилась новым снимком, на котором позирует в спортивном топе и очках. Женщина приветливо улыбается, что показалось её подписчикам неимоверно гармоничным на фоне солнечной погоды. Варум призналась, что начинает свой собственный семидневный марафон на роликах. «Заезд» будет проходить в два этапа: два часа утром и два часа вечером.



Поклонники изумились любви певицы к спорту и настойчивости в выполнении задуманного. Некоторые фанаты предположили, что шикарный внешний вид певицы – также заслуга занятий спортом и, возможно, правильного питания. Сама Варум не стала комментировать свой рацион, но фаны уверены, что секрет свежей внешности 48-летней «девочки» Анжелики заключается именно в этом. Многие пообещали присоединиться к звезде в марафоне.