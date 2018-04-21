Стас Садальский поделился с подписчиками фото с похорон Нины Дорошиной

Станислав Садальский выложил в Instagram фото с похорон актрисы Нины Дорошиной.

24 апреля прошли похороны Народной артистки России Нины Дорошиной. Погребение состоялось на Пятницком кладбище. Нина Дорошина была известна зрителям по своей роли в лирической комедии «Любовь и голуби». И хоть при жизни актриса почти ни с кем не общалась и сложно сходилась с людьми, очень много ее коллег по сцене и актерскому мастерству разместили записи в социальных сетях и своих микроблогах.

Известный блогер Стас Садальский в своем Instagram выложил фото с похорон актрисы и прикрепил к нему поэзию Вероники Тушновой, которая в своих стихах описала быстротечность человеческой жизни.

Нину Дорошину похоронили рядом с ее подругой Людмилой Ивановой. Обе актрисы выступали на сцене театра «Современник». Отныне подруги смогут всегда находиться вместе.

Подписчики Стаса выразили ему свою благодарность за его трепетное отношение к смерти народного кумира.