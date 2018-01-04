Звезда "Дом-2" призналась, почему её отца госпитализировали

Участница телепроекта «Дом-2» Марина Африкантова рассказала о том, как едва не умер её отец. Она подробно описала все события того дня и свои переживания.

Африкантова заявила, что тогда её отец внезапно почувствовал себя нехорошо. У него поднялось давление, он сильно покраснел, а сердцебиение увеличилось до 152 ударов в минуту. Мать девушки, не теряя времени, вызвала скорую помощь, которая, по прибытию, диагностировала у мужчины аритмию. Его отвезли в больницу и положили в отделение реанимации, где врачи нормализовали его состояние. Отца Марины выписали из больницы спустя неделю, но теперь он вынужден соблюдать строгую диету, и ему запрещено поднимать тяжести. Доктора поведали Африкантовой, что если бы они промедлили ещё некоторое время, то её отец бы умер.

Звезда «Дома-2» заявила, что это был один из худших дней в её жизни. Она испытала сильный стресс. Девушка считает произошедшее семейной трагедией. Марина пожелала никому никогда не испытывать подобных чувств.