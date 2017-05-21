Сергей Безруков в Instagram показал, как весело проводит время с дочерью

Известный российский актер Сергей Безруков все чаще стал показывать свою младшую дочь в Instagram. На этот раз звезда «Бригады» продемонстрировал, как весело проводит время с ребенком в развлекательном центре.

Сергей Безруков в микроблоге на радость многочисленных поклонников опубликовал фотографию, где вместе с дочерью находится в большом бассейне с разноцветными шариками. На днях актер выделил время в своем плотном графике и посвятил выходной день младшей дочери Марии.

Поклонники оценили милое семейное фото Безрукова и назвали актера примером для подражания и хорошим отцом. Однако нашлись и те недоброжелатели, которые упрекнули Безрукова в том, что он редко видится со своими старшими внебрачными детьми Иваном и Александрой.