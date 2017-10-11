Брэд Питт снимет фильм о домогательствах Харви Вайнштейна

История Харви Вайнштейна, которого порядка 70 женщин обвинили в изнасилованиях и домогательствах, будет экранизирована в новом фильме. Съемками картины займутся киностудии Annapurna Pictures и Plan B Entertainment, принадлежащая актеру Брэду Питту.

Харви Вайнштейн стал ключевой персоной всемирного скандала, во время которого множество актрис и известных женщин рассказали о домогательствах и насилии. Против Вайнштейна выступили порядка 70 актрис, которые рассказали, что он склонял их к сексу и домогался, пользуясь своей влиятельностью и тем, что они побоятся раскрыть правду.

История Харви Вайнштейна будет экранизирована, а съемками такого фильма займутся работник двух студий: Annapurna Pictures и Plan B Entertainment, которая принадлежит Брэду Питту. Представитель киностудии Annapurna Pictures Эшли Момтахени рассказала, что в новом фильме Вайнштейн не будет главным героем картины, в основу ляжет лишь его история.

В центре сюжета нового фильма окажутся журналисты, которые провели расследование. Подобная история совсем недавно была показана в фильме «В центре внимания», который получил Оскар в номинации за лучший фильм и сценарий.