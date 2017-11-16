«Отчаяние старой телеведущей»: Настасья Самбурская публично оскорбила Елену Летучую

Актриса и ведущая шоу «Ревизорро» Настасья Самбурская разместила в своем Instagram-аккаунте пост, высмеивающий экс-ведущую телепроекта Елену Летучую. Самбурская назвала Летучую «старой ведущей с нулевым рейтингом», раскритиковав ее за «мерзкий» характер и «неадекватные» поступки.

В своем Instagram-аккаунте Настасья Самбурская разместила снимок, сделанный на съемках шоу «Ревизорро». Однако, внимание пользователей привлекла не фотография, в описании к снимку артистка весьма нелестно высказалась об экс-ведущей программы Елене Летучей.

Самбурская заявила, что шоу создается командой, а Летучая, приглашенная на проект в лишь как ведущая, начала считать себя важной и неотъемлемой составляющей программы. Якобы, у Летучей «сорвало башню», от чего она стала демонстрировать свой «мерзкий характер».

Настасья Самбурская указала на то, что вся программа держится на работе съемочной команды, которая красила «проблемную кожу» Летучей и добавляла пряди в ее «жиденький хвостик». По мнению артистки, большая заслуга принадлежит редактору, который писал для ведущей подводки и отводки, чтобы она выглядела «смышлёной».

Самбурская заявила, что потом Летучая стала никому не нужной и перешла на другое шоу, которое потом «с треском» провалилось. Теперь же, утверждает актриса, Летучая поняла, что теряет рейтинги. Из-за этого она решила раскритиковать новую ведущую шоу, Самбурскую, чтобы «хайпануть» на ее фоне. Самбурская рекомендует Летучей не «рубить сук, на котором она сидит», также ее поступки она назвала «отчаянием старой телеведущей».