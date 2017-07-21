Николай Петрович из "Ворониных" болеет тяжелой болезнью легких

Николай Петрович, а именно так актера Бориса Клюева привыкли называть зрители, вынужден был обратиться за помощью в медицинский центр из-за боли в легких. В результате обследования, у актера выявили тяжелое заболевание легких.

Бориса Клюева ждет довольно длительное и трудное лечение, однако как заявил сам актер в своем Telegram, сдаваться он не собирается.

Борис Клюев заслужил звание народный артист и носит его по праву. Еще с 1969 года актер работает на сцене Малого театра. Его знают по роли Майкрофта, который был старшим братом известного сыщика, в фильме «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», а также по его ролях в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «ТАСС уполномочен заявить» и других.

Однако самая большая популярность к 73-летнему артисту пришла после того, как он начал сниматься в семейном комедийном сериале «Воронины». Зрители очень полюбили Николая Петровича. С этим персонажем появилось очень много мемов в интернете.

Поклонники желают Борису скорейшего выздоровления и крепчайшего здоровья.