Ксения Собчак шокировала пользователей снимком без макияжа и «залысинами» на голове

Ксения Собчак, разместившая в своем Instagram-аккаунт снимок, где она запечатлена без макияжа и в белом халате, подверглась критике пользователей. За совместный снимок с Максимом Виторганом Собчак упрекнули в «залысинах».

Не так давно Ксения Собчак разместила снимок со своим мужем Максимом Виторганом. На нем она запечатлена без макияжа и без какой-либо укладки волос. Ксения Собчак и ее супруг позируют в белых банных халатах, в описании она рассказала о своем отдыхе в СПА в Лондоне. Пользователи не оценили смелый снимок без макияжа. Многие пишут, что Собчак «страшная», а на ее голове «залысины» уже стали критичной проблемой.

Пользователи не стесняются в своих нелестных комментариях, они критикуют Собчак не только за отсутствие макияжа. Многим не понравилось и то, что звезда отдыхает в Лондоне и «прожигает» весьма внушительные суммы.

Нашлись и те, кто встал на защиту Собчак. Такие пользователи предлагают критикам оценить и свою внешность, не поддаваясь иллюзиям. Юзеры спорят между собой о том, можно ли показывать снимки без макияжа. Некоторые хвалят Собчак за смелость и желают ей не обращать внимания на критику от тех, кто «пишет гадости в Сети».