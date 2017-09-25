Пригожин показал фото, на котором Пугачева выглядит на 20 лет моложе

В своем Instagram музыкальный продюсер Игорь Пригожин показал фото, на котором 69-летняя певица Алла Пугачева выглядит на 20 лет моложе. Ее поклонники считают, что ее выбор на подростковый стиль в одежде стал падать после рождения двух детей, Гарри и Лизы.

Накануне в сети появились новые фотографии с популярной советской и современной российской исполнительницей Аллой Пугачевой. На данный момент ей уже 69 лет, однако этот фактор не загоняет ее в рамки ношениях длинных юбок и платков. Напротив, кажется, знаменитость становится лишь уверенней в себе и все чаще показывает голые коленки, которые ничуть не кажутся морщинистыми.

Накануне в аккаунте фотохостинга Игоря Пригожина появилось его совместное фото с Аллой Борисовной, а также другими знаменитостями. Продюссер отметил, что находится в прекрасной душевной компании, а поклонники особо высоко оценили внешний вид певицы. Многие утвердительно говорили, что на фото она выглядит на 20 лет моложе, чем ей есть на самом деле.

Кроме того, похвалой окружили фотографию, опубликованную в Instagram музыкантом из кавер-группы "HITMEN" Сергеем Медведевым. Он выложил снимок, где стоит рядом сидящей в кресле улыбающейся Пугачевой. Она одета в черную бейсболку, кофту спортивного стиля и короткую юбку. Ее подростковый образ дополняли красные ботиночки со звездами на ногах.