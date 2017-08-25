Сергей Сафронов женился в тайне от всех и ждет ребенка

Старший из братьев Сафроновых очень долго скрывал не только от публики, но и от родных свои отношения. Недавно Сергей все же дал интервью, на котором журналисты узнали о его свадьбе. И даже более того Сергей Сафронов привез с собой эксклюзивные фотографии.

Как известно, Сергей развелся с бывшей женой ровно год назад. При разводе он оставил ей и своим детям квартиру. После этого иллюзионист очень сильно переживал, но справиться с трудностями ему помогла ассистентка их трио Екатерина. У них закрутился роман, о котором они не хотели рассказывать не только общественности, но и самым близким. Конечно же, Андрей и Илья заметили изменения в поведении своего брата, однако допрашивать его не стали. Все ждали, что он сам все расскажет.

11 сентября 2017 года Сергей Сафронов сделал своей невесте предложение. Это был день ее рождения. Как полагается, иллюзионист сначала получил разрешение от отца своей возлюбленной. А в конце прошлого года Катя узнала о своей беременности. 3 марта влюбленная пара расписалась, сохранив это в тайне от всех. Медовый месяц супруги провели в Доминикане.

На УЗИ уже видно кто появится на свет, однако Сергей решил не рассказывать об этом и оставить хоть что-то в секрете. Только добавил, что Бог послал им именно того, кого они хотели.