Звезда сериалов «Сваты» и «Молодежка» рассказал о том, как он вымаливал дочь и смог избежать тюрьмы

Актер Николай Добрынин, известный по сериалам «Сваты» и «Молодежка», посетил шоу «Судьба человека» и рассказал много неизвестных фактов о своей жизни. Благодаря старшему брату он избежал тюрьмы, а свою дочь он вымаливал в монастыре на Ближнем Востоке.

Николай Добрынин жил в бедной семье и свою первую работу он получил еще в 6 классе. В подростковом возрасте будущему актеру приходилось работать грузчиком и носить мешки с картошкой. Тогда он плохо учился и стал гулять с плохой компанией. По словам Добрынина, из такой компании его в буквальном смысле слова вытащил его старший брат.

Актер благодарен брату, так как все его друзья того времени уже имеют судимость, если бы он тогда не покинул ту компанию, то сам бы сидел в тюрьме. Актер был трижды женат. Два его предыдущих брака распались, сейчас Добрынин счастлив со своей третьей женой, Екатериной Комиссаровой. По словам актера, он и его третья супруга в течении пяти лет не могли завести детей, хотя оба были молоды и здоровы. Во время своей поездки на Дальний Восток Добрынин посетил монастырь святой Феклы в Дамаске.

Там он узнал, что в эти места приезжают намаливать детей. Актер молился на святых местах и уже через месяц его жена забеременела. По словам Добрынина, чувства, охватившие его в момент рождения дочери, он никогда не забудет. «Намоленная» дочка является единственным родным ребенком Добрынина, он очень счастлив, что святые места помогли ему стать отцом.