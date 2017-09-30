Глюкоза удивила фантов необычным макияжем

В соцсетях Глюкоза посоветовалась с подписчиками идет ли ей новый образ с красными тенями. Несмотря на то, что мастера по макияжу она назвала «пластическим хирургом с кисточкой», певица призналась, что яркий мейкап - это смелый шаг для поклонницы консерватизма в выборе цветовой гаммы.

На своей странице в Instagram Глюкоза поделилась фото, на котором она только что сделала необычный макияж. Подписчики заметили, что такой образ «вампира» мог бы стать новым сюжетом для клипа. Яркие красные тени дополняются черным платьем и многим действительно пришлось по вкусу подобное перевоплощение.

Однако, несмотря на множество положительных отзывов, были также и те, кто не оценил старания мастера. Они отметили, что красные тени не подчёркивают глаза певицы, а создают впечатление, что она плакала.

Кроме того, многим фанатом не понравился макияж губ. Они уточняли, правильно ли передался цвет в кадре, и советовали немного подкорректировать оттенок.