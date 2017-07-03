Сестра Фриске рассказала о зависти Шепелева к супруге

Телеведущий Дмитрий Шепелев сильно завидовал покойной ныне Жанне Фриске в профессиональном плане. Такими подробностями поделилась сестра умершей актрисы Наталья Фриске.

Родственница Дмитрия Шепелева негативно отозвалась о качестве его работы в рамках телевизионного проекта "На самом деле". Она считает, что ведущий не играет в эфире решительно никакой роли, а лишь перемещается по кадру для красивой картинки. Все основные функции программы за него выполняют всевозможные эксперты. Наталья Фриске вспомнила, что даже её сестра, будучи супругой, регулярно повторяла Дмитрию Шепелеву, что тому необходимо существенно подтянуть профессиональные навыки. Вдовец проявлял признаки зависти относительно харизмы и поведения перед камерой, присущей Жанне Фриске.

Во время беседы с журналистами 31-летняя Наталья Фриске заявила, что больше не намерена возвращаться на профессиональную сцену. Раньше она выступала в составе коллектива "Блестящие", однако со временем разочаровалась в медийной "помойке". Кроме того, экс-певицу сильно огорчают постоянные сравнения со старшей сестрой. Это вызывало негодование Натальи ещё с самого детства. Теперь аудитория нередко отмечает, что Наталья уступает Жанне в показателях внешности и артистизма. Поэтому младшая Фриске планирует найти себе занятие вне шоу-бизнеса.