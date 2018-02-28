Гоген Солнцев рассказал о медовом месяце с женой-пенсионеркой

Звезда "Дома-2" Гоген Солнцев в настоящий момент во всю развлекается со своей немолодой супругой Екатериной на курорте, где молодожены проводят медовый месяц. Солнцев признается, что отдыхать ему нравится гораздо больше, чем работать, тем более, если рядом его любимая.

Не так давно одиозный экс-участник "Дома-2" Гоген Солнцев женился на 72-летней Екатерине, с которой отправился в медовый месяц на курорт. Теперь он делится с подписчиками фотографиями со своей второй половинкой и рассказывает, как проходит их медовый месяц. Солнцев отметил, что отдыхать нужно уметь и именно это нравится ему гораздо больше, чем работать.

Сама же Екатерина по этому поводу заявляет, что никогда у Гогена не получится отличного отдыха, если ее не будет рядом с ним.

Многие поклонники воспринимают публикации Гогена о счастливой семейной жизни с немолодой женой с отвращением. Они интересуется, какого звезде "Дома-2" спать в одной постели с бабушкой и кто является режиссером данной постановки.

Другие же посоветовали срочно отправить жену Гогена в "утиль", а его самого на обследование в психиатрическую больницу.

Одиозный шоумен никак не реагирует на выпады фанатов, он только подогревает их агрессию и ненависть своими радостными снимками с Екатериной и нежно называет жену "Катенька".