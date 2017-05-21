Старший Владимир Пресняков угодил в больницу после инфаркта

Заслуженный российский артист Владимир Пресняков-старший после инфаркта угодил в больницу. Об этом пишут столичные СМИ.

По информации источиков, популярный музыкант пострадал от приступа сердечно-сосудистого заболевания. В настоящее время исполнитель находится под наблюдением медиков в стационаре одной из клиник Москвы.

Информацию подтверждает жена сына знаменитости Наталья Подольская. Супруга младшего Преснякова уведомляет, что её свекор усилиями врачей "идет на поправку" и находится в стабильном состоянии. Артист намерен немного поправить здоровье и вскоре благополучно выписаться из больницы.