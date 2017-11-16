Участница шоу Meet the Russians 10 лет не может найти отца

Участница шоу Meet the Russians Мариника Смирнова 10 лет не может найти отца. По словам знаменитости, связь с ним постепенно прервалась после переезда девушки в Лондон.

В прессе некоторое время назад прошёл слух, что отец Мариники Смирновой – бомж, потому что сама она не желает о нём заботиться. Однако знаменитость опровергла это, подчеркнув, что просто не знает, как живёт родитель – он с ней не общается. Смирнова подчеркнула, что её отец – сложный человек, с несколько не современными взглядами, как сообщает «Версия.Инфо».

Ему не понравилось то, что дочь переехала жить в Лондон. Погостить у неё даже ради того, чтобы увидеть внучку, мужчина тогда не пожелал. Он после долгих уговоров сделал визу, но загранпаспорт так и не оформил. После оказалось, что отец Мариники Смирновой также ушёл из квартиры в Подмосковье, что ему купила дочь. Соседи ничего не знают, и знаменитость уже 10 лет пребывает в поисках, хотя постепенно признаёт их безуспешность – без желания самого человека его не найти.