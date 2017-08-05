Полина Гагарина увеличила грудь, чтобы угодить фанатам

Известная российская певица Полина Гагарина выложила в сеть новую фотографию, объявив при это, что она быстренько сделала себе грудь.

Фанаты часто жалуются на стиль одежды певицы. А в особенности на то, что она очень часто выставляет свою грудь напоказ, хоть она и не является совершенной по мнению многих. Именно поэтому перед тем как появится на премии RU TV, певица увеличила себе грудь. По ее словам, она сделала это специально, чтобы наконец-то угодить своим поклонникам.

На объявление номинантов премии популярного музыкального канала артистка пришла в черно-красном наряде из короткой юбки и прозрачного верха.

После того как Полина выложила фото со своим новым образом в Instagram, фанаты одарили ее лестными отзывами и комментариями о том, что она прекрасно выглядит. Комплименты на звезду так и сыпались.

Однако нашлись и недовольные пользователи популярной соцсети. Фолловеры одарили ее комментарии о ее стиле 16-летнего подростка, который пришелся им не по вкусу.

Хоть грудь Гагариной и изменилась, ее стиль одежды остался прежним. Поклонники не раз называли это скучным. Однако Саму Полину все утраивает и она не спешит ничего менять.