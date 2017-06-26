Дарья Клюкина с подругами попала в ДТП

Дарья Клюкина, которая борется за сердце Егора Крида в шоу «Холостяк» попала в ДТП. Дарья отделалась легкой травмой колена.

Вчера вечером после встречи с участницами 5 сезона реалити-шоу «Холостяк» возле одного из московских кафе Дарья Клюкина, Дуся Бебель и Дарья Путина попали в ДТП. Девушки уже сидели в своей машине, после встречи в кафе, однако спустя какое-то мгновение в них врезалась белая иномарка. Происходило это еще на парковке. Водитель иномарки, нарушив правила движения, заехал с третьего ряда на парковку. В итоге переднюю часть автомобиля, в котором находились подруги, заметно помяло.

Не повезло в тот вечер и внедорожнику, который был припаркован рядом. Ему очень сильно помяли дверь.

Естественно, у девушек случился шок от произошедшего. Клюкина сразу же оповестила об этом своих подписчиков в Instagram, при этом заявив, что с ними все нормально и девушки отделались небольшими повреждениями. Клюкина ушибла колено, а Дуся Бебель немного повредила бедро.

В целом, все закончилось гораздо лучше, чем могло бы быть. По словам девушек, то что они в этот момент находились в машине – их спасло. Машина в ужасном состоянии, но с подругами все в порядке, хоть этот вечер они еще долго будут вспоминать.