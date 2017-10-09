Максим Фадеев представит самую неординарную поп-группу в России

На своей странице в Instagram Максим Фадеев признался, что вскоре представит самый уникальный проект в российском шоу-бизнесе. Новая поп-группа будет отвечать всем канонам азиатских трендов.

Подписчики Максима Фадеева узнали, что в MALFA вскоре произойдёт грандиозное событие. Продюсер Максим Фадеев рассказал о своих планах представить самую необычную поп-группу. Как он сообщил, в новом проекте буду участвовать солисты из Казахстана. Кастинг потенциальных участников среди юношей уже прошёл в городе Астане.

Также Максим Фадеев объяснил своё желание начать развивать уникальный проект в России. Он вспомнил о сильном желании в юности, - «создать группу, которая по своему стилю будет отвечать всем канонам азиатских трендов. Сделаю то, о чем мечтал больше десяти лет назад, начиная работать с Serebro».

Продюсер отказался рассказывать подробности, пообещав, что будет больше действовать, нежели говорить. Поклонники с нетерпением ждут первой встречи с представителями нового проекта и предполагают, что он будет очень интересным. Другие подписчики попросили Максима Фадеева не забывать об их любимой группе «Serebro».