Популярная 37-летняя американская модель Ким Кардашьян разделась догола для рекламы авторских духов. Она сняла слепок своего голого тела, чтобы сделать такой формы флакон для парфюма. Новые снимки появились в ее профиле Instagram.

Не так давно стало известно, что Ким Кардашьян занимается новым ароматом для своей коллекции духов. Накануне она сообщила, что аромат уже готов, и теперь осталось лишь изготовить для него флакон. Для этого знаменитость решила прибегнуть к не совсем обычному способу. Как раз об этом идет речь в сообщениях под ее последними публикациями.

Модель рассказала, что флакон будет в форме ее тела. Именно для этого она измазалась серой глиной и провела фотосессию. Кроме того, на официальной странице парфюма в Instagram (@kkwfragrance) также появились тематические снимки и слепки.

Пользователи сети единогласно заключили и в который раз убедились, насколько женственна и прекрасно фигура Кардашьян. Также они сочли идею с флаконом очень оригинальной.